Aile Bakanı Yanık aileyi parçalayan 6284'ü savundu!

Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile görüşmesinde gündeme gelen 6284 sayılı yasa tartışılmaya devam ediyor.

Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmayı kabul etmek için şartları arasında sunduğu 6284'ün kaldırılması talebini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hedef almıştı.

Geçmiştekii başörtüsüne yönelik hakaretlerini unutan Kılıçdaroğlu, sözde hak savunuculuğu yaparak başörtülü dindarların haklarını koruyacağını vadetmişti.

Görüşmenin ardından YRP'nin ittifaka katılmak için belli şartlar sunduğu, bu şartlardan birinin de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması olduğu kamuoyuna yansıdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Twitter hesabından cevap verdi. Bakan Yanık, "20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme, farkındalık çalışması yaptık. Kimsenin, hele Sayın Kılıçdaroğlu'nun, seçim sürecini fırsat bilip bu çabamızı sabote etmeye hakkı yoktur. Bu ülkenin kadınları, özellikle muhafazakar kadınları Sayın Kılıçdaroğlu, kazanımlarına sahip çıkacak kadar güçlü ve akıllıdır." dedi.

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Aile Bakanı Yanık, sözlerinin devamında ise aileyi parçalayan 6284'ü savundu: Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı Kanun'un ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.