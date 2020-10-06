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Teknoloji Aık temizleyen robot yaptılar
Teknoloji

Aık temizleyen robot yaptılar

Eskişehir’de üniversite öğrencileri “su yüzeyini temizleyen robot” geliştirdi. Robotla göllerin, akarsuların ve havuzların rahatlıkla temizlenebileceği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:00:00 -
Aık temizleyen robot yaptılar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) biri mezun 7 öğrenci, yazılımını da kendilerinin yaptığı görüntü işleme teknolojisi yardımıyla otonom olarak çalışan yerli su yüzeyi temizleme robotunun prototipini geliştirdi.

8 ayda yaptılar

Kirlenen su kaynaklarının yüzeyden kolaylıkla temizlenebilmesi için çözüm üretme fikrinden yola çıkan ESOGÜ Mühendislik Projeleri Geliştirme Kulübü üyesi ESTÜ’lü Ersin Molla ile ESOGÜ’den Serdar Sallantı, Miraç Yüksel, Sami Mert, Samet Aruca ve Mehmet Can Alpay ile geçen yıl mezun olan Serra Ertürk, 8 aylık çalışmayla su yüzeyi temizleme robotu yaptı. Yerli olarak geliştirilen robot, görüntü işleme teknolojisi yardımıyla üzerindeki kamera sayesinde nesnelerin uzaklık, renk, şekil gibi birçok özelliğini belirleyip kat atıkları bant sistemi ile deposuna, sıvı atıkları ise çevresindeki polipropilen bezlerin içine hapsediyor.

TEKNOFEST ödüllü

Gaziantep’te gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020’nin Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda “Üniversite ve Üstü” kategorisinde ikinciliğe değer görülen proje, manuel su temizleme gemilerinin aksine göl, akarsu ya da havuzlarda da rahatlıkla görevini yerine getirebiliyor. Robot prototipi, katı atıkları bant sistemiyle deposuna, sıvı atıkları ise çevresindeki polipropilen bezlerin içine hapsederken, projede yer alan Ersin Molla, muadilleri 90 bin lira olan robotu 5 bin liraya ürettiklerini belirtiyor.

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