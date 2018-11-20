0553 313 94 23

AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi.

20 Kasım 2018 Salı 12:21
AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!

AİHM, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılması gerektiğine hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı.

AİHM, Selahattin Demirtaş'ın "siyasi nedenlerle" tutuklandığına hükmetti. Derhal tahliye edilmesini talep etti.

AİHM, Demirtaş'ın gözaltı ve tutuklanma koşulları hakkında geçen yıl açılan davayı bu sabah karara bağladı. Demirtaş'ın "makul şüphe" üzerine gözaltına alındığını kabul eden AİHM, buna karşılık yerel mahkemelerce tutukluluk süresinin uzatılmasının meşru ve yeterli gerekçelere dayandırılmadığı sonucuna vardı.

10 bin euro manevi tazminat

Demirtaş'ın bu nedenle TBMM'deki faaliyetlere katılamadığını belirtti. AİHM, Demirtaş'ın anayasa referandumu ve cumhurbaşkanı seçimi kampanyaları döneminde tutuklu kalmasını "Özgür siyasi tartışma ortamı ve çoğulculuğu boğmak" olarak tanımladı.

Bu tespitten yola çıkan AİHM, "Demirtaş tutuklu kaldığı sürece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sürekli ihlal ediliyor olacağını" belirtti. Demirtaş'ın "en kısa sürede" tahliye edilmesini istedi. Karar gereği Ankara Demirtaş'a 10 bin euro manevi tazminat, 15 bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 12:21
  1. Ankara
  2. AİHM
  3. Selahattin Demirtaş

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc20 dk önce
    artık dışardanda saldırı dişlerini gösteriyor şerefsiz pis mahluklar. baş çıban siyonist pislik yahudiler ısraeldir.
  • ŞeymaŞeyma25 dk önce
    İnsan haklarının sadece insanlarla ilgilendiğini düşünüyorduk. Demekki yanılmışız.
  • MuhsinMuhsin26 dk önce
    En başta davayı uzatan tutukluluk halini uzatip hapiscezasıvermeyen hakimin Allah belasını versin. Sonra da bu teroristin. Daha sonra da ahimin.. kısacası emeği geçen herkesin Allah belasını versin . . . .
  • MilletMillet38 dk önce
    Bu devlet ve hükumet 52 insanımızın katilini serbest bırakırsa ilk seçimde kaybeder
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yemen'de Mevlit Kandili idrak edildi
  1. Yemen'de Mevlit Kandili idrak edildi
  2. Benzin ile motorin arasındaki fiyat..
  3. Erdoğan'ın başarı sırrı... "Sen desen..
  4. 2. Biyoteknoloji Vizyon Zirvesi
  5. TÜRKPA 8. Genel Kurulu
  6. Ve yıldız futbolcunun menajeri..
  7. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın..
  8. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
  9. 2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe..
  10. "Terör propagandalarına izin..
  11. EGM polis akademisi öğretim görevlisi..
  12. Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı..
  13. Meteorolojiden sağanak uyarısı
  14. Dar sokaktaki yangına TOMA'lı müdahale
  15. Alzheimer hastası kadın, derede ölü..
  16. İngiltere'yi korkutan tablo!..
  17. Fenerbahçe'ye yeni sponsor! Anlaşma..
  18. Başsavcının bilgisayarından FETÖ..
  19. ‘Kilise taşladı’ iddiasıyla müebbet
  20. Korkunç ölüm! Paraşütü açılmayan..
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
"Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
"Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

Günün Karikatürü

20 Kasım 2018
Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!