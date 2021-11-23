AİHM’den küstah "KHK’lı" kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevden uzaklaştırılan hakim ve savcıların özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine hükmederek skandal bir karara imza attı. Aralarında eski Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de olduğu toplam 427 hakim ve savcı, ‘FETÖ/PDY’ üyesi oldukları gerekçesiyle, darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınmıştı. DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre gözaltı ve tutukluluk prosedürleri temelinde açılan davalarla ilgili kararını bugün açıklayan AİHM, Türk hükümetinin, görevden alınan hakim ve savcıların ‘örgüt bağlantılı’ olmalarını ‘suçüstü hali’ gösteren tezini kabul etmeyerek, hak ihlali kararı verdi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5’inci maddesinin 1’inci bendinin ihlaline hükmeden AİHM, davacıların her birine 5 bin avro manevi tazminat ve mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı. Karar gereği Ankara davacılara toplam 2 milyon 135 bin avro tazminat ödeyecek.