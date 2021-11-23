  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AİHM’den küstah "KHK’lı" kararı
Gündem

AİHM’den küstah "KHK’lı" kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevden uzaklaştırılan hakim ve savcıların özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine hükmederek skandal bir karara imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 15:12:00 -
AİHM’den küstah "KHK’lı" kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevden uzaklaştırılan hakim ve savcıların özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine hükmederek skandal bir karara imza attı. Aralarında eski Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de olduğu toplam 427 hakim ve savcı, ‘FETÖ/PDY’ üyesi oldukları gerekçesiyle, darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınmıştı. DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre gözaltı ve tutukluluk prosedürleri temelinde açılan davalarla ilgili kararını bugün açıklayan AİHM, Türk hükümetinin, görevden alınan hakim ve savcıların ‘örgüt bağlantılı’ olmalarını ‘suçüstü hali’ gösteren tezini kabul etmeyerek, hak ihlali kararı verdi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5’inci maddesinin 1’inci bendinin ihlaline hükmeden AİHM, davacıların her birine 5 bin avro manevi tazminat ve mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı. Karar gereği Ankara davacılara toplam 2 milyon 135 bin avro tazminat ödeyecek.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar fiyatlarında neler oluyor? İşte döviz kuru için anormal artışın perde arkası
Ekonomi

Dolar fiyatlarında neler oluyor? İşte döviz kuru için anormal artışın perde arkası

Ekonomide yaşanan makro ekonomik olumlu veriler gündeme gelirken, uluslararası kurumların bile Türkiye’nin koronavirüs döneminde süreci isti..
Müslüme'nin dedesi tutuklandı
Gündem

Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Alarma geçmişlerdi! Gündemi sarsan iddia... Düşen F-35 Rusların eline mi geçti?
Gündem

Alarma geçmişlerdi! Gündemi sarsan iddia... Düşen F-35 Rusların eline mi geçti?

Geçtiğimiz hafta İngilizlere ait F-35'nin Akdeniz'de düşmesi sonrası savaş uçağının Rusların eline geçtiğinden endişe eden İngiltere ve ABD ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay