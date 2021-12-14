AİHM'den "FETÖ'nün gülü"ne destek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ'nün tetikçisi Nazlı Ilıcak'ın ifade hürriyetinin ihlal edildiğine hükmederek Türkiye'ye 16 bin euro para cezası verdi.

Sözde gazeteci Nazlı Ilıcak, FETÖ darbe girişimi sonrasında 26 Temmuz 2016'da, "hükümeti devirmek, terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası" şüphesiyle tutuklanmıştı.

3,5 yıl tutuklu yargılanan Ilıcak, 2017'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunmuştu.

Türkiye'ye 16 bin euro ceza veridi

Kasım 2019'da tahliye edilen Ilıcak'ın AİHM başvurusu neticelendi. Mahkeme Ilıcak'ın ifade hürriyetinin ihlal edildiğine hükmetti. AİHM, Ilıcak'ın terör örgütü üyesi olduğuna veya hükümeti devirmeye çalıştığına dair hiçbir somut kanıt bulunmadığını ileri sürerek Türkiye'ye 16 bin euro (yaklaşık 260 bin TL) para cezası verdi.

Gazetecilik faaliyetiymiş

AİHM'nin gerekçeli kararında, "Hükümetin, Ilıcak'ın bazı medya organlarındaki gazetecilik faaliyetleri ve sosyal medya üzerinden mesajları aracılığıyla darbe girişiminin olası faillerinin kimliklerini sorgulamasını bir terör örgütü ile ilişkilendirmeye dayalı mantık kabul edilemez" herzelerine yer verildi. Bu tespitten yola çıkan AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) emniyet ve güvenlik hakkıyla ilgili 5'inci maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.