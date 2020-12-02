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Aktüel AİHM, Ermenistan'ın talebi üzerine Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.
Aktüel

AİHM, Ermenistan'ın talebi üzerine Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:48:51 -
AİHM, Ermenistan'ın talebi üzerine Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.
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