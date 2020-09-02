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Aktüel AİHM Başkanı Spano'nun yoğun Türkiye programı
Aktüel

AİHM Başkanı Spano'nun yoğun Türkiye programı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano, 4 günlük Türkiye ziyareti kapsamında, Türkiye Adalet Akademisinde 24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı'na katılacak, eğitim döneminin ilk "insan hakları" dersini verecek - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilecek olan Spano, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve yüksek mahkemelerin başkanlarıyla da görüşecek - Spano ayrıca, Mardin ve İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:14:21 -
AİHM Başkanı Spano'nun yoğun Türkiye programı

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelerek 24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı'na katılacak ve dört gün süreyle çeşitli temaslarda bulunacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Spano, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

Dört günlük ziyaret kapsamında Spano ilk olarak 3 Eylül'de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşecek, daha sonra Türkiye Adalet Akademisinde 24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı'na katılacak. Spano, burada eğitim döneminin ilk "insan hakları" dersini verecek.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilecek olan Spano, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan ile görüşecek.

AİHM Başkanı Spano, 4 Eylül'de Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'le görüştükten sonra İstanbul'a hareket edecek, İstanbul Üniversitesinde kendisine fahri doktora unvanı verilecek.

5 Eylül'de Mardin'e geçecek olan Spano, kentteki tarihi yerleri gezecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek. Spano, 6 Eylül'de ise ziyaretlerini ve görüşmelerini tamamlayarak Türkiye'den ayrılacak.

Robert Spano'ya, AİHM'de Türkiye adına görev yapan hakim Saadet Yüksel eşlik edecek.

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