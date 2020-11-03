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Yerel Aidat zammında komşular birbirine girdi
Yerel

Aidat zammında komşular birbirine girdi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir site sakini, aidata kısa sürede iki kere zam yapılmasına karşı çıkarak site yöneticisiyle tartıştı. Tartışma sonrasında ise belinden çıkardığı silahla yöneticiyi ayağından vurarak kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:18:00 -
Aidat zammında komşular birbirine girdi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir site sakini, aidata kısa sürede iki kere zam yapılmasına karşı çıkarak site yöneticisiyle tartıştı. Tartışma sonrasında ise belinden çıkardığı silahla yöneticiyi ayağından vurarak kaçtı. Sitede mülk sahibi olan bir kişinin söylediği, “160 liralık aidatı 210 liraya yükselttiler ve vuran kişi de bence haklı” sözleri şaşkınlık oluşturdu.

Olay, Serdivan ilçesi Süleyman Binek Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisinde meydan geldi. Sitenin aidatına kısa sürede iki kere zam yapılmasına tepki gösteren site sakini B.Y. konuşmak için site yöneticisi F.B.’nin yanına gitti. Aralarında yaşanan tartışma sonrasında B.Y. belinden çıkardığı silahla site yöneticisini bacağından vurarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde yere yığılan yöneticiyi görenler durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı F.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Olay ile ilgili polis ekipleri inceleme başlatıldı.

Sitede mülk sahibi olan Salih Binek, “160 liralık aidatı 210 liraya yükselttiler ve vuran kişide bence haklı. Aralarında tartışma mı yaşandı ben bilmiyorum. Toplantılara falan da katılmadım. Katılsam ne olacak? Bu site 3 kişinin elinde dönüyor” dedi.

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