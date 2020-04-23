AİÇÜ’lü yabancı uyruklu öğrencilerden ’evde kalın’ mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde izolasyon ve sosyal temasın önemine dikkat çekmek için kendi dillerinde “Evde kalın” mesajı verdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçtiğimiz 16 Mart’ta ara verilen eğitime, 23 Mart’tan itibaren Uzaktan Eğitim sistemi ile kaldığı yerden devam edilmeye başlandı. Ülkemizde de etkisini gösteren pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut tarafından yapılan uyarılarla öğrenciler, evde kalmaya ve sosyal teması azaltmaya teşvik edildi.

Ülkemizin virüsle mücadelede gösterdiği kararlı tutum ve başarıdan etkilenen AİÇÜ’de farklı bölüm ve programlarda öğrenim gören Türkmenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Burundi, Çin, Endonezya, Gürcistan, İran, Kırgızistan, Malezya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Somali, Almanya, Suriye ve Tacikistanlı öğrenciler, cep telefonları ile çektikleri videolarda sağlıklı yaşam için evde kalmanın önemini kendi dillerinde anlattı.

Öğrenciler, dünyayı etkisi altına alan pandemi süresince, gerekmedikçe evden çıkmayarak izolasyonun ve sosyal temasın korunmasına dikkat edilmesi durumunda Covid-19’a karşı başarılı olunabileceğini, bu süreçte dersleri uzaktan eğitimle takip etmenin herkesin yararına olacağını söyleyerek, “Evde kalalım sağlıkla eğitim alalım” sloganı ile mesajlarını verdi.