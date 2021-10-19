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Ekonomi AİÇÜ Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

AİÇÜ Öğretim Üyesi alıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 13:50:00 -
AİÇÜ Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren başlamakta. Başvuru Tarihi:19.10.2021, Son başvuru tarihi: 02.11.2021 Salı günü mesai bitimi. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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