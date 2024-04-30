Ahtapotun tevekkül ettiren muazzam anları!
Sosyal medyada bir ahtapotun renk değiştirerek kendini kamufle ettiği anların görüntüsü viral oldu.
Görüntülerde ahtapotun deniz içerisinde ilerlerken kabuğunu bırakarak yerleştiği kayalıkların rengine büründüğü anlar yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral olurken, görüntüler izleyenlere tevekkül ettirdi.
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