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Sosyal Medya Ahtapotun tevekkül ettiren muazzam anları!
Sosyal Medya

Ahtapotun tevekkül ettiren muazzam anları!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 22:46:00 - 2024-04-30 22:47:02

Sosyal medyada bir ahtapotun renk değiştirerek kendini kamufle ettiği anların görüntüsü viral oldu.

Görüntülerde ahtapotun deniz içerisinde ilerlerken kabuğunu bırakarak yerleştiği kayalıkların rengine büründüğü anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral olurken, görüntüler izleyenlere tevekkül ettirdi.

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