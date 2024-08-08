  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ahşap İmalat Atölyesi Kent Mobilyaları üretiminde tam gaz
Yerel

Ahşap İmalat Atölyesi Kent Mobilyaları üretiminde tam gaz

Yeniakit Publisher
2024-08-08 09:57:00 -
Ahşap İmalat Atölyesi Kent Mobilyaları üretiminde tam gaz

Erzincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Ahşap İmalat Atölyesi, kentin estetik ve fonksiyonel ihtiyacını karşılamak amacıyla kapsamlı bir üretim süreci yürütüyor.

Parklarda, caddelerde, meydanlarda ve vatandaşların toplu kullanım alanlarında kullanacakları kamelya, bank ve otobüs durağı gibi sürekli ihtiyaç hissedilen ürünler kısa zaman içerisinde belediyeye ait marangoz atölyelerinde üreterek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Erzincan Belediyesi, atölyede üretilen kent mobilyaları ile vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmaya ve şehir estetiğine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Kent mobilyalarının üretimiyle şehirdeki yeşil alanları ve kamusal alanları daha kullanışlı hale getiren atölyede üretilen ürünler vatandaşların kullanımına sunularak, şehrin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesine katkı sağlıyor.

Ahşap İmalat Atölyesi'nin sunduğu hizmetlerle vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi sürdürüyor.

Doğanlar Mobilya Grubu Fortune 500'de 112 Sıra Yükseldi!
Doğanlar Mobilya Grubu Fortune 500'de 112 Sıra Yükseldi!

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğanlar Mobilya Grubu Fortune 500'de 112 Sıra Yükseldi!

2 bin ton nehir çöpünü sandalet ve mobilyaya dönüştürdüler!
2 bin ton nehir çöpünü sandalet ve mobilyaya dönüştürdüler!

Aktüel

2 bin ton nehir çöpünü sandalet ve mobilyaya dönüştürdüler!

Başakşehir'de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Başakşehir'de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Yerel

Başakşehir'de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Yerel

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23