Ahşap İmalat Atölyesi Kent Mobilyaları üretiminde tam gaz

Parklarda, caddelerde, meydanlarda ve vatandaşların toplu kullanım alanlarında kullanacakları kamelya, bank ve otobüs durağı gibi sürekli ihtiyaç hissedilen ürünler kısa zaman içerisinde belediyeye ait marangoz atölyelerinde üreterek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Erzincan Belediyesi, atölyede üretilen kent mobilyaları ile vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmaya ve şehir estetiğine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Kent mobilyalarının üretimiyle şehirdeki yeşil alanları ve kamusal alanları daha kullanışlı hale getiren atölyede üretilen ürünler vatandaşların kullanımına sunularak, şehrin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesine katkı sağlıyor.

Ahşap İmalat Atölyesi'nin sunduğu hizmetlerle vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi sürdürüyor.