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Yerel Ahşap evler alevler içinde kaldı
Yerel

Ahşap evler alevler içinde kaldı

Kastamonu’da çıkan yangında iki ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 15:23:00 -
Ahşap evler alevler içinde kaldı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde Hüseyin Çıra ve Ali Osman Demir’e ait evlerde yangın başladı. Sobadan çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Yangında evleri büyük oranda yanan aileler, belediye tarafından mahallede bulunan başka bir eve yerleştirildi. Yangın hakkında jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

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