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Yerel Ahşap evde yangın! Yalnız yaşayan adam kurtarılamadı
Yerel

Ahşap evde yangın! Yalnız yaşayan adam kurtarılamadı

Ordu'da bir ahşap evde yangın çıktı. Alevler içinde kalan evde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Hasgül Kayaoğlu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:28:00 -
Ahşap evde yangın! Yalnız yaşayan adam kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı Seferli Mahallesi Göğmele mevkisinde tek katlı ahşap bir evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Hasgül Kayaoğlu hayatını kaybetti.

Kayaoğlu'nun cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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