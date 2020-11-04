  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ahşap ev küle döndü
Yerel

Ahşap ev küle döndü

Karabük'te iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:48:00 -
Ahşap ev küle döndü

Edinilen bilgiye göre olay Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Saçak Köyü, Murat Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Akyüz’e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki katlı evi tamamen saran alevler çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

İki katlı evin küle dönmesine neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Viyana'da neler oluyor? TRT Deutsch Muhabiri Ramazan Aktaş’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Viyana'da neler oluyor? TRT Deutsch Muhabiri Ramazan Aktaş’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece 4 kişinin öldüğü,17 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardında yatan gerçekler nedir? TRT Deut..
Halkın tokadını yedikçe yiyorlar! Skandal dizi için apar topar final kararı
Medya

Halkın tokadını yedikçe yiyorlar! Skandal dizi için apar topar final kararı

Televizyon ekranlarını dizi çöplüğüne çeviren laikçi yaşam tarzının yansıması olan sözde aşk dizileri halktan ilgi görmeyince teker teker fi..
Bu özelliğini kimse bilmiyor! Uzman isim
Gündem

Bu özelliğini kimse bilmiyor! Uzman isim "sarı örtünün" sırrını açıkladı

Dr. Sarper Yılmaz, depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün sırrını açıkladı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay