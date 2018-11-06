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Ahşap boyama güzel merak

Hanımların ahşap boyama merakı günden güne artıyor. Bunun için evindeki eski ahşapları yenileme çabası da katıldı.

06 Kasım 2018 Salı 19:30
Ahşap boyama güzel merak

Eli resme yatkın hanımların fırçayla çekidüzen vermedikleri ahşap yer kalmadı. Uygun boyutta fırça, su bazlı boya, sıfır numara zımpara, macun, su kabını edinin, daha önce elinize hiç fırça almadıysanız bile çekinmeden hemen şimdi başlayabilirsiniz.

Boyayı bir miktar akıcı hazırlamalısınız. Fazla sıvı olursa da zemin yeterince kapanmaz. Kısa sürede boya kıvamını tutturmaya alışacaksınız. Boyayı küçük bir kap içine dökünüz.

Kullanacağınız mdf objenin kaliteli olmasına özen gösteriniz. Kaliteli olmayan objeleri 3-4 kat boyasanız bile istediğiniz görünümü elde edemeyebilirsiniz. Eğer objenizin bazı yerlerinde küçük boşluklar varsa, (örneğin tepsilerde kenar ile tabla arasında boşluk olabilir) bu boşlukları kapatacak şekilde macun sürünüz. 10 dakika macunun kurumasını bekledikten sonra zımparalayınız. Objenizde elinizi gezdirirken hafif pütürtülü gelen kısımları da zımparaladıktan sonra bir bez ile objeyi temizleyiniz.

Fırçayı önce suya batırın. Fazla sulu olmaması için fırçayı gazete üzerinde hafifçe gezdirirseniz fazla su gazeteye emer.

Birinci kat boyama bittikten sonra 15-20 dakika kurumasını bekleyiniz. Sonra tüm objeyi hafifçe zımparalayınız ve bezle siliniz. Elinizi hafifçe obje üzerinde gezdirdiğinizde yumşacık olduğunu hissedeceksiniz. Pütürlü olan yerler kalmışsa tekrar hafifçe zımparalayıp siliniz.

Objeyi ilk katta yaptığınız şekilde bir kez daha boyayın. Beyaz veya çok açık reklerde bazen üç kat gerekebilir. Genellikle iki kat boya uygundur.

Zemin boyama işleminiz bitti. Objenizi sade kullanmak istiyorsanız vernikleme işlemine geçebilirsiniz. Diğer tekniklerle süslemek istiyorsanız, istediğiniz tekniği seçerek işleminize devam ediniz.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 19:30
  1. ahşap boyama

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