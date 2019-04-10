Ahmetli’ye yeni hizmetler kazandırılacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ve belediye meclis üyelerini konuk etti. Göreve tekrardan seçilmelerinden dolayı birbirlerini tebrik eden Başkan Ergün ve Başkan Alhan, önümüzdeki süreçte birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güzel hizmetlerin Ahmetli’ye kazandırılacağını belirtti.

31 Mart’ta gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde Ahmetli Belediye Başkanlığı görevine tekrardan seçilen Ahmet Alhan, belediye meclis üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü’nün de yer aldığı ziyarette Başkan Alhan, Belediye Meclis üyelerini tek tek tanıttı. Ziyarette Başkan Ergün ve Başkan Alhan birbirlerini tebrik ederek yeni dönemde başarılar diledi. Geride kalan 5 yıllık süreçte Ahmetli’de gerçekleştirilen çalışmaların da değerlendirildiği ziyarette konuşan Başkan Ergün ve Başkan Alhan, önümüzdeki 5 yıllık süreçte birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güzel hizmetlerin Ahmetli’ye kazandırılacağını belirtti.