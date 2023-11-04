Ahmet Yüksel Karahan’dan kitap tavsiyesi
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Genel Sekreteri Ahmet Yüksel Karahan, takipçilerine önemli bir eserin tavsiyesinde bulundu.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Genel Sekreteri Ahmet Yüksel Karahan okuduğu bir kitabı takipçileriyle paylaştı. Karahan yaptığı paylaşımda, “YTÜ Akademik Lounge'ta çayınızı yudumlarken keyifle okuyabileceğiniz çalkantılı bir dönemde tarihi konjonktürün en ağır yükü yüklediği Abdülhamid Han'ın, bütün problemleri sabırla ve kuyumcu titizliği ile tartarak liderlik ipuçlarını verdiği bir kitap sizleri beklemekte” ifadelerini kullandı.