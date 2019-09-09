Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi. "Atatürk'ün CHP'si işgal altında." diyen Yenilmez, "Ne hazindir ki Atatürk'ün kurucu önderi olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni bölerek parçalamayı kendine şiar edinmiş PKK terör örgütünün kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız'ın eşine sahip çıkıp Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni seri katil olarak ilan eden, kocasının bilmem kaç dakikada domuzu yemesi ile övünen bir kişi Kurucu Genel Başkanı'nın Atatürk olduğu CHP'de İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

'FETÖ'den daha tehlikeli bir tuzak var'

Atatürk ile Türkiye Cumhuriyeti'nden intikam almak isteyenlerin FETÖ'den daha tehlikeli bir tuzak kurduklarını söyleyen Yenilmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Birileri hem merhum Atatürk'ten hem CHP'den hem de Türkiye Cumhuriyet Devleti'nden intikam almaya çalışıyor. Hem de bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşunun 100. yılı kutlamalarına hazırlanırken yapıyorlar. Bu milletin bunu acilen görmesi lazım. Çok büyük bir tehlike var. Düşünsenize Deniz Baykal CHP'nin başında olsaydı buna müsaade eder miydi? Bugünkü tezgah FETÖ'nün ihanetini bile aştı. 15 Temmuz'da yaşadığımız FETÖ ihaneti bugünün yanında ancak bir figür olarak kalıyor."