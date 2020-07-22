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Ahmet Yaramış istifa etti mi? Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış görevi bıraktı mı?

15 Temmuz hain darbe girişimini yapan FETÖ’cülere yönelik ‘Pişman olanları yeniden kazanmamız lazım’ gibi ifadeler kullanan Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:07:00 - 2020-07-22 12:09:53
Ahmet Yaramış istifa etti mi? Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış görevi bıraktı mı?

"FETÖ'cüler affedilsin" çıkışıyla büyük tepki toplayan Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'ın "Çok üzgünüm. Cumhurbaşkanım isterse istifa ederim" sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şu an böyle bir talep yok ancak başkan beyin bu değerlendirmeyi yapıp kendisinin bir muhasebe yapmasında fayda var" demişti. Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, "Gayrimeşru her oluşum gibi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim" değerlendirmesini yapmıştı.

 

 

 

 

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