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Ahmet Türk'ün yerine atandı! Mardin Valisi Mustafa Yaman'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanlığınca HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman açıklamalarda bulundu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:59
Ahmet Türk'ün yerine atandı! Mardin Valisi Mustafa Yaman'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, "Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak." dedi.

HDP'li Ahmet Türk'ün yerine görevlendirildi

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün yerine görevlendirilen Vali Yaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile belediye binasına geldi.

Yaman, bina girişinde, aralarında belediye çalışanlarının da yer aldığı, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Burada açıklama yapan Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü, İçişleri Bakanlığının talimatıyla yeniden görevlendirildiğini belirtti.

Yaman, "Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza 'Sizin için çalışacağız.' demiştik. Bundan sonra da öncelikle kadınlar, gençler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 850 bin Mardinlinin tamamına hizmet edeceğiz. Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:59
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Mardin Büyükşehir Belediyesi
  3. Ahmet Türk
  4. Mustafa Yaman

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