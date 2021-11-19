Ahmet Türk'ten 'sokak' provokasyonu! 'Türkiye'de kaos çıkarmaya yönelik bir süreç gelişebilir'

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HDP'li Ahmet Türk, Chrest Foundation'ın, 476 bin 720 dolar (4 milyonu aşkın) destekle fonladığı ortaya çıkan Medyascope'a konuştu.

'Erken seçim' çığırtkanlığı yaptı

"Erken seçim olur mu?" sorusuna cevap veren Ahmet Türk, "erken seçim" çığırtkanlarına destek çıkarak, "Normal şartlarda erken seçim kaçınılmaz bir şey ama bu iktidarın bir erken seçime gideceğini pek sanmıyorum. Bu şartlar altında kaybedeceklerini bile bile erken seçime gideceklerini sanmıyorum." dedi.

Sokak olaylarını gündeme getirdi!

En iyi bildikleri işlerden sokak olaylarını gündeme getiren HDP'li Ahmet Türk, şu ifadeleri kullandı: "Erken seçimin ötesinde benim başka kaygılarım var. Türkiye’de bir kaos çıkarmaya yönelik süreç de gelişebilir."