Ahmet Türk'ten çirkin suçlama! Suç duyurusunda bulunulacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden bildirim yapılmadan işten çıkarılan ve hırsızlıkla suçlanan Şeyhdavut Gökoğlu ve Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Ahmet Türk ile çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden bildirim yapılmadan 29 madde ile işten çıkarıldığını öğrenen ve hakkında "hırsızlık yaptı" iddiasını Ahmet Türk’ün basın toplantısında gündeme gelmesini sert bir şekilde eleştiren Şeyhdavut Gökoğlu, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile birlikte basın açıklaması yaparak Ahmet Türk’ün iftira ve yalan söylediğini ifade etti. Gökoğlu ve Kandemir basın açıklamasının ardından şehit yakınlarına iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle Ahmet Türk ve ekibi hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Şehit sayısını bile bilmiyor

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 2 gün önce Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün düzenlemiş olduğu basın açıklamasında şehit yakınlarına ithamları, işten çıkarılanlar ve işe alınanlarla ilgili verdiği bilgilerin yalan ve yanlış olduğunu söyledi. Mardin’de kaç şehit olduğunu bilmeyen Ahmet Türk’e şehit ve gazi rakamlarını açıklayan Orhan Kandemir, “Sadece Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyü katliamında 33 sivil vatandaşımız, Midyat ilçesine bağlı Efeler köyü katliamında 12 sivil vatandaşımız, Savur ilçesine bağlı Ormancık köyü katliamında 22 sivil vatandaşımız şehit edilmişti, PKK terör örgütü tarafından. Yani saymakla daha bitiremeyeceğimiz PKK terör örgütü tarafından katledilen bir sürü şehit ailelerimiz var. Bunlara biz asker, polis ve güvenlik korucularımızın da sayıları ile birleştirdiğimiz zaman 744 şehidimiz ve bunların yanında 238 gazimiz var” dedi.

“Ahmet Türk haddini aşmıştır"

Ahmet Türk’ün 12 şehit yakınını işten çıkarttığını belirten Kandemir, “Ahmet Türk şehit ailelerimizin yakınlarına çok yanlış ve yalan ithamlarda bulunmuş, hırsızlıkla itham etmiştir. Bu konuda kesinlikle yasal hakkımızı kullanacağız. Ahmet Türk haddini aşmıştır” diye konuştu.

Türk’ün "şehit aileleriyle beraber ben 163 kişiyi işten çıkarmışım" dediğini, orada verdiği bilgilerin de yanlış olduğunu dile getiren Kandemir, şöyle devam etti:

“Tespit ettiğimiz ve SGK’dan da aldığımız isim ve sayılarımız var. İşten çıkartılan 244 kişi var Bizdeki işe alınan listesine göre, Türk ailesinde 18 kişi işe alınmış”

Kandemir açıklamasında kayyum döneminde Mardin’in kültürüyle, turizmiyle, dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin birleştiği huzurun ve güven ortamın artığını bir yer haline geldiğini vurgulayarak, eski günlere, çukur ve hendek olaylarına sürüklenmek istediklerini ama buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.

“Algı operasyonu yapıyor"

Kendilerinin artık belediye yollarına, araçlarına bomba yükleyerek, belediyelerin kepçeleriyle, iş makineleriyle hendekler kazarak, yapılan asfaltların altına bomba düzeneği yerleştiren bir belediye istemediklerini vurgulayan Kandemir, “Biz o eski günleri istemiyoruz. Ahmet Türk bir algı operasyonu yapıyor, daha önceden kayyum atandığı zamanda Ahmet Türk vardı Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapıyordu, bugünde Ahmet Türk değişen bir şey yok yani. Biz Mardin halkı olarak huzur istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Büyük haksızlık yapıyorlar"

İşten çıkartılan ve Ahmet Türk’ün hırsızlık yaptığını söylediği şehit yakını Şeyhdavut Gökoğlu ise, işten atılmanın değil hırsızlıkla suçlanmanın zoruna gittiğini söyledi. Gökoğlu,”Hırsızlıkla suçlayarak, sicilimizi lekeleyerekten bize çok büyük haksızlık yapılıyor. Bize hiçbir şekilde ne sözlü, ne de yazılı tebliğ yapılmadı, sadece iş çıkışı yapıldığı söylendi” dedi.

"Tazminatı şehit ailelerine bağışlayacağım"

Türk’ün basın toplantısı sonrası hırsızlıkla suçlandığı öğrendiğini ifade eden Gökoğlu, şöyle dedi: “En basitinden İŞKUR’a başvurdum işsizlik maaşı için bana dediler ki, 29’uncu madden dolayı çıkarılmışsınız. 29’uncu maddenin ne olduğunu sordum. Bana 29’uncu maddenin propaganda yapmaktan, küfretmekten, devlet malını çalmaktan, hırsızlıktan atıldığımı için işsizlik maaşından yararlanamayacağımı, hiçbir işe giremeyeceğimi söylediler. Hakkımdaki iddialar için dava açacağım davayı kazandığımda tazminatı şehit ailelerimize vererek aklanacağım.”