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Ahmet Türk'ten adaylık açıklaması!

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, yerel seçimlerde aday olup olmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Partimin takdiridir. Uygun görürse görevden kaçmam” dedi.

27 Kasım 2018 Salı 16:19
Ahmet Türk'ten adaylık açıklaması!

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, belediyeye tekrar aday olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Türk, "Partimin takdiridir. Uygun görürse görevden kaçmam” dedi.

Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk HDP grup toplantısına katıldı. Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk adaylık iddialarıyla ilgili, ‘partinin karar vermesi durumunda görevi üstlenebileceğini’ söyledi.

Türk, AK Parti’nin DBP’li belediyelere atanan bazı kayyımları belediye başkan adayı olarak göstermesine ilişkin ise, “Halkın iradesini hiçe sayma anlamına gelir. İsmini yerel seçimler koyuyoruz, ama o ile yerelle ilgisi olmayan insanları, devletin memurunu atıyoruz." dedi.

‘Siyaseti çok fazla düşünmüyorum'

Türk adaylık olasılığı ile ilgili tekrar bir soru üzerine, “40 yıldır siyasetin içindeyim. Siyaseti halkıma hizmet etmek için yaptım. Bugün eğer partimin böyle bir talebi varsa bu talebi yerine getirmeye hazırım ama bireysel olarak bakarsanız geldiğim yaştan sonra siyaseti çok fazla da düşünmüyorum. Ama partim böyle bir ihtiyacı duyarsa o görevden kaçmam” yanıtını verdi.

‘Kürtlerden uzaklaşan siyaset..."

Türk’e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi de soruldu. Görüşmenin bir ittifak görüşmesi olmadığını belirten Türk şunları söyledi: “İttifaktan çok gelecekle ilgili neler yapmalıyız, demokratik değerler etrafında nasıl yeni bir geleceği oluşturabiliriz, bu ceberut anlayıştan kurtulmak için neler yapmamız gerekir, bize düşen görev ve sorumluluklar nelerdir konusunu tartıştık. Türkiye’de Kürtleri ötekileştiren, Kürtlerden uzaklaşan bir siyaset asla Türkiye’ye demokrasi getiremez. Kendilerini de gözden geçirsinler biz de kendimizi gözden geçirmek zorundayız. Gelecekle ilgili projelerle ilgili Türkiye’nin değişim dönüşümünü sağlamaya yönelik artık demokratik bir güç birliğine ihtiyaç olduğunu ifade etmeye çalıştım.”

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:19
  1. Mardin
  2. HDP
  3. Ahmet Türk

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