Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı

Diyarbakır, Van ve Mardin'de belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasının yankıları devam ederken, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkmalarına cevap verdi.

Diyarbakır, Van ve Mardin'de haklarındaki soruşturmalar sebebi ile görevlerinden uzaklaştırılan başkanların yerine kayyım atanmasının yankıları devam ediyor.

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz. Biz milletin ferasetine güveniyoruz” açıkmalarına şöyle cevap verdi:

Şimdi bir deprem yaşanmış, kayyımlar atanmış. Çıkıp bunu eleştirme, yanlışlığını ortaya koyma hakkımız var. 10 milletvekili, 5 belediye başkanı ve Meclis üyeleriyle açıklama yaptığımızda 5 bin polisle etrafımız sarılıyorsa, bu fotoğrafın ortaya çıkmasının nedeni biz değiliz ki. Açıklamayı dinlemek isteyen insanlar gözaltına alınıyorsa, şiddete maruz kalıyorsa bu fotoğrafın nedeni biz değiliz ki. Biz bugüne kadar demokratik bir siyaseti önemsedik. Demokrasi için, özgürlükler için mücadele ettik. Demokratik bir Türkiye’nin mücadelesini veriyoruz. Bütün bu siyasi çalışmalarımızı engelleyen bir durumla karşı karşıya kalınca “protestolar yapılmasın” demek büyük bir haksızlıktır. 50-60 kişinin etrafı 5 bin polisle sarıldı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu şekilde değerlendirmesini doğru bulmuyorum. Kendisine büyük saygım var ama bizim demokrasiye sahip çıkma mücadelesini ortaklaştırmak lazım

Kılıçdaroğlu beni aradı

Sayın Kılıçdaroğlu da aradı, CHP’den birçok değerli siyasetçi, milletvekili de aradı. Sağolsunlar. Kemal Bey üzüntülerini dile getirdi, “Geçmiş olsun” dedi. Kısa bir “geçmiş olsun” telefonuydu.