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Ahmet Türk kararına MHP’den açıklama

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Yargıtay’ın 15 ay hapis cezasını onadığı Ahmet Türk ile ilgili, “Kayyım atanmasının hukuki gerekçesini anlamayanlar umarım şimdi anlamıştır. Adalet budur” dedi.

24 Eylül 2019 Salı 13:37
Ahmet Türk kararına MHP’den açıklama

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Yargıtay, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı HDP'li Ahmet Türk'e terör örgütü propagandası yapmak suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını onayladı.

Hukuki gerekçesini şimdi anlarlar

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, “Günlerdir tartışılan Mardin eski Büyükşehir belediye başkanı HDP-PKK’lı Ahmet Türk’e terör örgütü propogandası yapmak suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı. Yani kayyım atanmasının hukuki gerekçesini anlamayanlar umarım şimdi anlamıştır. Adalet budur” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 13:37
  1. Mardin
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