Ahmet Türk kararına MHP’den açıklama
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Yargıtay’ın 15 ay hapis cezasını onadığı Ahmet Türk ile ilgili, “Kayyım atanmasının hukuki gerekçesini anlamayanlar umarım şimdi anlamıştır. Adalet budur” dedi.24 Eylül 2019 Salı 13:37
Sezai Erhan yeniakit.com.tr Yargıtay, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı HDP'li Ahmet Türk'e terör örgütü propagandası yapmak suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını onayladı.
Hukuki gerekçesini şimdi anlarlar
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, “Günlerdir tartışılan Mardin eski Büyükşehir belediye başkanı HDP-PKK’lı Ahmet Türk’e terör örgütü propogandası yapmak suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı. Yani kayyım atanmasının hukuki gerekçesini anlamayanlar umarım şimdi anlamıştır. Adalet budur” ifadelerini kullandı.
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