Ahmet Turan Alkan’ın vefatı sonrası yalana sarıldı! Hüseyin Kocabıyık’tan ahlaksız iftira

FETÖ’nün aldattığı gazetecilerden biri olan Zaman Gazetesi eski yazarı Ahmet Turan Alkan, 72 yaşında hayatını kaybetti. FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu 15 Temmuz’dan sonra fark ettiğini söyleyen Alkan, 2 yıl hapis yatmıştı. Bir yazısında, “’Şevkle’ incittiğim insanlar, zedelediğim şahsiyetler oldu ki bunlar meyanında Reisicumhurumuz ve sayın Devlet Bahçeli de var maalesef” diyen Alkan, helallik istemişti.

İki dönem AK Parti’de milletvekilliği yapan, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretamiz ve iftira mahiyetindeki sözleri nedeniyle hapsi cezası alan Hüseyin Kocabıyık, Ahmet Turan Alkan’ın ölümü sonrası provokatif söylemlerde bulundu.

Kocabıyık, Turan Alkan’ın Çamlıca Camii’ni estetik açıdan eleştirdiği için hapis cezası aldığını ileri sürerek büyük infiale neden oldu.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Kocabıyık’ın iftirası da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, Saadet Partisi eski genel başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Çamlıca Camii için yaptığı itirazları ve yıkıcı eleştirileri hatırlatarak, “Temel Karamollaoğlu'nun kapısını çalan oldu mu?” diye sordu.

Aynı zamanda Karahasanoğlu, Alkan’ın, “Ben örgütün amaçlarıyla benim yazılarımın örtüştüğünün farkına varamadım” dediğini hatırlatarak, “Turan Alkan bunu itiraf ederken ve Tayyip Erdoğan’dan özür dilerken, Hüseyin Kocabıyık’a ne oluyor ki, ‘Çamlıca Camii'ni estetik açıdan eleştirdiği için FETÖ'cü damgası yedi ve cezaevinde yattı’ diye ahlaksızca bir iftiraya imza atabiliyor? Dolayısıyla bunların her dediklerini, her gösterdikleri, gerçek diye gösterdikleri şeyleri dikkatle okumamız ve yalan olma ihtimalinin dikkate alarak değerlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.