Ahmet Taşgetiren'den ilginç "Erdoğan" çıkışı! Sen de göbek atarsın
Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni konumundaki Karar'da kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı'nın başarısızlığını adeta dört gözle beklediğini ortaya koydu. Taşgetiren, "Sayın Cumhurbaşkanı, siyaset hayatının, sanki, en, en, en, nasıl diyeyim en kritik seçimine giriyor. Sanki bu seçimde kazanamazsa gerideki tüm seçim başarıları gölgede kalmış olacak" diye yazdı.
Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni konumundaki Karar'da kalem oynatan Ahmet Taşgetiren, Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı'nın başarısızlığını adeta dört gözle beklediğini ortaya koydu. Taşgetiren, "Sayın Cumhurbaşkanı, siyaset hayatının, sanki, en, en, en, nasıl diyeyim en kritik seçimine giriyor. Sanki bu seçimde kazanamazsa gerideki tüm seçim başarıları gölgede kalmış olacak" diye yazdı.
Taşgetiren, Tayyip Erdoğan'ın gece gündüz koşuşturmasından beklediği tatmin edici sonucu alamadığını da ileri sürerek tıynetinin gereğini yerine getirdi.
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