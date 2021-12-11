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Gündem Ahmet Takan vitesi boşa taktı! "Abdullah Öcalan" tiyatrosu yine sahnede
Gündem

Ahmet Takan vitesi boşa taktı! "Abdullah Öcalan" tiyatrosu yine sahnede

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağı yalanını yeniden dolaşıma sokan Korkusuz Yazarı Ahmet Takan, şimdi de eski YARSAV Başkanı başörtüsü düşmanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun "Abdullah Öcalan en geç 15 Şubat 2024 tarihinde koşullu olarak salınacak" şeklindeki sözlerini köşe yazısına taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 16:57:00 -
Ahmet Takan vitesi boşa taktı! "Abdullah Öcalan" tiyatrosu yine sahnede

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiaları uzun zaman sonra yeniden dolaşıma sokuldu.

Abdullah Gül'ün eski danışmanı ve Korkusuz Yazarı Ahmet Takan bugünkü köşe yazısında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağı yönünde eski YARSAV Başkanı laikçi başörtüsü karşıtı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun mesnetsiz bir iddiasını ortaya attı.

Kamuoyunda ortaya attığı asparagas iddialarla tanınan Ahmet Takan, yine vitesi boşa taktı.

Öcalan’ın 2024 yılında "Umut Hakkı" ile koşullu olarak salıverileceğini ileri süren Takan, AK Parti hükümetinin bu konuda çalışmalar yaptığı yalanını ortaya atarak milletin aklıyla adeta alay etti.

Takan, 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın en geç 15 Şubat 2024 tarihinde koşullu olarak salıverilmesinin gündeme geleceğini aksi takdirde Avrupa Konseyi'nin "Umut Hakkı"nı uygulamaması nedeniyle Türkiye'ye çeşitli yaptırımlar uygulayacağını yazdı.

Laikçi eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun sözlerini kaynak olarak gösteren Takan şu ifadeleri kullandı:

"Aksi durumda Öcalan’ın yeni başvurularında Türkiye, Öcalan’a tazminat ödeyeceği gibi, Avrupa Konseyi’nin de bu konuda veya benzer durumdaki mahkumlar için Türkiye’ye yaptırımlar uygulaması gündeme gelecek."

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Yorumlar

Mücahid/fr

Artık, abd, ab bize ne diyecek durumlarından çıktık, öyle kuruntularla yaşama tarzını bize, topluma kaybettiren Reisimize selam olsun. Sen de bu kuruntulardan kurtul artık arkadaş.
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Tsli

Şimdiden kazanırsak çıkaracağız alt yapısı yapıyorlar. Başörtüsünü yasaklayan ağız alt yapısını iki gün önce yaptılar. Ama dolar dolar diyenler buna müstahak.
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