Ahmet Takan vitesi boşa taktı! "Abdullah Öcalan" tiyatrosu yine sahnede

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiaları uzun zaman sonra yeniden dolaşıma sokuldu.

Abdullah Gül'ün eski danışmanı ve Korkusuz Yazarı Ahmet Takan bugünkü köşe yazısında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağı yönünde eski YARSAV Başkanı laikçi başörtüsü karşıtı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun mesnetsiz bir iddiasını ortaya attı.

Kamuoyunda ortaya attığı asparagas iddialarla tanınan Ahmet Takan, yine vitesi boşa taktı.

Öcalan’ın 2024 yılında "Umut Hakkı" ile koşullu olarak salıverileceğini ileri süren Takan, AK Parti hükümetinin bu konuda çalışmalar yaptığı yalanını ortaya atarak milletin aklıyla adeta alay etti.

Takan, 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın en geç 15 Şubat 2024 tarihinde koşullu olarak salıverilmesinin gündeme geleceğini aksi takdirde Avrupa Konseyi'nin "Umut Hakkı"nı uygulamaması nedeniyle Türkiye'ye çeşitli yaptırımlar uygulayacağını yazdı.

Laikçi eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun sözlerini kaynak olarak gösteren Takan şu ifadeleri kullandı:

"Aksi durumda Öcalan’ın yeni başvurularında Türkiye, Öcalan’a tazminat ödeyeceği gibi, Avrupa Konseyi’nin de bu konuda veya benzer durumdaki mahkumlar için Türkiye’ye yaptırımlar uygulaması gündeme gelecek."