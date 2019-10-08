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Ahmet Şimşirgil-Özlem Zengin tartışmasına gazeteci İsmail Kılıçarslan da katıldı

Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in Tokat'ta yapılan imza etkinliğini AK Parti milletvekili Özlem Zengin'in talimat vererek iptal ettirdiği iddiasını köşesine taşıyan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Şimşirgil’in “beni KADEM karşıtlığım yüzünden fuardan çıkardılar, beni İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıktığım için engellediler” sözlerine tepki gösterdi.

08 Ekim 2019 Salı 13:28
Ahmet Şimşirgil-Özlem Zengin tartışmasına gazeteci İsmail Kılıçarslan da katıldı

Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in Tokat'ta yapılan imza etkinliğini AK Parti milletvekili Özlem Zengin'in talimat vererek iptal ettirdiği iddiasını köşesine taşıyan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Şimşirgil’in sözlerini eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Şimşirgil'in, “Beni KADEM karşıtlığım yüzünden fuardan çıkardılar, beni İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıktığım için engellediler” sözlerine tepki gösteren Kılıçarslan, ünlü akademisyeni katıldığı televizyon programları üzerinden eleştirdi.

Şimşirgil'in adını anmayı yazının sonuna bırakan Kılıçarslan, kadın üzerinden geliştirilen dindarlığın kolay olduğunu belirterek, "Ticaret üzerinden dindarlık geliştirmeye çalışmaktan daha kolay mesela. Zira ticaret üzerinden dindarlık geliştirmeye çabalasa sevgili televaizimiz, bir süre sonra “sistemi ayakta tutan bağışlar”ı yapan zengin tacirlerimiz sohbet halkasını terk edecekler muhtemelen. Kendisini destekleyen “firmaların” reklamlarında “takır takır” kadın bedeni kullanıyor olmalarına gram ses etmeyen televaizlerimiz bin yaşasın yine de." ifadelerini kullandı.

Bu durumun dini ve dindarlığı “yaşanması gereken eksiksiz bir hayat tarzı” olarak tanımlamak yerine “iktidar alanı” olarak tanımlamanın yan etkisi olduğunu kaydeden Kılıçarslan, "En kolay sertlik görece “sessiz ve savunmasız olanlar” üzerinden gerçekleşir. Bireysel fıkhi tercihler inşa etmek kolay! Kadınlara yükselmek kolay! O halde vur gözüne gözüne." dedi.

'Kariyerini FETÖ'cü bir kadın editöre borçlu'

Şimşirgil'e tepki gösteren Kılıçarslan, ünlü akademisyenin kariyerini FETÖ'cü bir kadın editöre borçlu olduğunu öne sürerek, "Kim bilir, belki de asıl sebep, FETÖ’cü olduğuna zerrece inanmadığım Şimşirgil’in bütün yazarlık kariyerini FETÖ’cü ve an itibariyle yaşadığı yurt dışından Türkiye’ye ateş edip duran bir kadın editöre borçlu olmasıdır. Ya da tamamen başka bir sebep vardır. Belki de “kendi kitlesini konsolide etmek için bütünüyle saçma bir yerden” konuşmasıdır sebep. Diyeceğim odur ki lütfen dikkat edelim “kadınlar olmasa çok güzel din aslında” diyen adamlara… Belki de bizden saklamaya çalıştıkları şeyler başkadır. O delikten bile bile sokulmanın âlemi yoktur." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 13:28
  1. Tokat
  2. İstanbul
  3. ahmet şimşirgil
  4. Özlem Zengin Topal
  5. ismail kılıçarslan

YORUM YAZ

  • misafirmisafir17 dk önce
    İsmail Kılıçarslan 2017 de bile`gezi eylemleri ilk basta bariscil basladi`diyebilecek birisi, Ahmet Şimşirgil ise saglamdir.
  • aslan akbeyaslan akbey19 dk önce
    bu yazar tek keimeyle saçmalamış. ortada islama göre zıt olan bir istanbul sözleşmesi ve onu savunan bir kadın var. 
  • Ali ERDOĞANAli ERDOĞAN43 dk önce
    NEDEN İSLAMVE KURALLARI SÖZKONUSU OLUNCA KAYGAN ZEMİNEEVRİLİYORSUNUZ?
  • UYARI YORUMUYARI YORUM45 dk önce
    Evet Özlem Hanım, kadınlar olmasa İslam güzel din... Niye? Çünkü siz dahil, laik sistemin getirilerini bir cebinize, İslam'ın verdiği hakları diğer cebinize koyuyorsunuz. Yani laik sistemin koyduğu kurallarla futbol oynuyoruz. Siz bir anda topu elinize alıp, oyuna devam ediyorsunuz. İtiraz eden hakeme "Ama biz kadınız ve hentbol kuralları da bizim için geçerli" diyorsunuz. Evet siz böyle yaptığınız için Müslüman toplum hızla dağılıyor, aileler paramparça oluyor biliyor musunuz?
  • MİSAFİR42 MİSAFİR42 56 dk önce
    İyide BU AÇIKLAMALAR EĞER VEKİLİN AVUKATLIĞIİSE BİR TARİHÇİNİN BİR VEKİL TARAFINDAN KİTAP FUARINA KABUL EDİLMEMESİNİN SEBEBİ HALA YOK EĞER O YAZAR SOLCU BİR TARİHÇİ OLSAYDI SAYIN VEKİL YİNEDE BELEDİYE BAŞKANINA BASKI YAPABİLİRMİYDİ AKSİNE GİDER O SOLCU YAZARLA FOTOĞRAF BİLE ÇEKTİRİRDİ BİR VEKİLİN BU TÜR ORGANİZASYONLARA MÜDAHİL OLMASI HİÇ ETİK DEĞİLDİR VESSELAM
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ59 dk önce
    düşün bibirinize :))
  • HACI HACI 1 sa önce
    İki tarafta boş işlerle uğraşıyor. Ümmet cayır cayır yanıyor bunların uğraştığı mevzuya bak. Bunlarmı bize yol gösterecek. Peh peh peh
  • AYDINAYDIN1 sa önce
    İSMAİL KILIÇASLAN SEN HOCAYI TANIYAMAMIŞSIN.ŞİMŞİRLİGİL HOCANIN TANITILMAYA İHTİCI YOK.BİLEN BİLİYOR. SEN KENDİNE BAK......
  • Doğrusu...Doğrusu...1 sa önce
    Muh. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Beyefendi Ehl i Sünnet ve Cemâet İtikâdı mensûbu bir ilim adamıdır (insânıdır)... Söylediklerinin doğru olduğu kanâtindeyim..!
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili1 sa önce
    Benim bu işten midem bulandı! Eğer Akparti'yi bir konuda eleştiren birisi MÜSLÜMAN kimlikli biryse, derhal şuradan buradan FETÖ'ye bağlıyorlar işi! Eğer şahıs Kemalist ise, hiç bir sıkıntı yok! Onlar başımızın tacı!!! FETÖ ile mücadeleyi bunlar kadar bulandıran ve sulandıran yoktur! Yazıklar olsun.
  • Remzi-1461Remzi-14611 sa önce
    Özlem Zengin bir televizyonda yaptığı konuşmada,İstanbul sözleşmesini eleştirenlere öyle ağır eleştiri ve çaktırmadan aşığalama yaptı ki!Akıl alır gibi değil.
  • YozgatlıYozgatlı1 sa önce
    Keşke sizin açıkladığınız düşüncenize kadınlar sizin dünyanızdan YOK olsa.Keşke bizim açıkladığımız düşüncemize kadınlar bizim dünyamızda VAR olsa. 
  • KaraKara1 sa önce
    Her işine gelmeyene fetöcü demek ne kolay. 

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