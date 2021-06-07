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Siyaset Ahmet Şık'tan görülmemiş alçaklık: "Bu devlet katildir yıkmamız lazım!"
Siyaset

Ahmet Şık'tan görülmemiş alçaklık: "Bu devlet katildir yıkmamız lazım!"

Eski HDP'li, yeni TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında büyük bir alçaklık yaparak Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısında bulundu. Skandal çağrıya sosyal medyada tepkiler yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 13:49:00 -

HDP'den milletvekili olduğu günden bu yana TBMM'de çıkardığı kavgalarla gündem olan, marjinal terör gruplarına verdiği destekle de tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Şık "Bu devlet katildir ve bu devleti yıkmamız gerekiyor" dedi.

Sokak çağrısı yaptı

TİP Milletvekili Ahmet Şık, İstanbul Kadıköy'de dün provokatif eylemlerde bulundu. Şık, HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'yla birlikte eylemlerin yasak olmasına polise zorluk çıkardı.

Polisin eyleme izin vermemesi sonrası Şık, burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal tehditlerde bulundu.

"Hepiniz yargılanacaksınız"

Eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yaparak Başkan Erdoğan'ı tehdit eden Şık, "Recep Tayyip Erdoğan, sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız." diyerek skandal ifadeler kullandı.

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Yorumlar

oflu baba

SU ZAVALLI BIR CARE TIPINLEMI OLMAYAN AKLINLAMI YIKACAKSIN DEVLETI  
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1905

bu ülkeyi yıkmak ne senin haddine nede bir başkasının Reisi ordan indirmek yargılatmak ne senin haddine nede bir başkasının haddine bunu susturmanın tek yolu milletvekiliği dokunulmazlığı derhal kaldırılsın ve gereği ne işe yargı önünde hesap versin bu nedir ya önüne gelen tehtid ediyor Reisi Türkiye cumhuriyetini yıkmaya kalkışıyor bukadar ucuzmu
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