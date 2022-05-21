Ahmet Şık'tan geri adım! Özür açıklamasında da Alevileri kışkırtmaya çalıştı

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Medyascope canlı yayınına katılan TİP'li Ahmet Şık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Alevileri kışkırtacak açıklamalara imza atan TİP'li Şık, "Kemal beyin, Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Şık, Madımak olaylarını da gündeme getirerek, AK Parti iktidarını hedef aldı:

Yani Hiç kimse "iktidar oradan söz kurmaz" diye düşünmesin. Bu öyle kötü bir iktidar ki, bize her gün Madımak'ı yaşatabilecek bir iktidar.

Muhalefet, Ahmet Şık'ın Kılıçdaroğlu'na ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Özür mesajında da Alevileri kışkırtmaya çalıştı!

Tepkilerden sonra geri adım atan TİP'li Şık, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Şık mesajında yine Alevileri kışkırtıcı ifadeler kullanarak şunları söyledi:

Meramımı anlatamamışım. Anlatamadığım için Alevilerin haklı nedenlerle travmalarını tetiklemeye yol açtığım için özür dilerim. Ülkenin kuruluşundan itibaren ikincil yurttaş muamelesi görmüş, birçok katliama maruz kalmış bir kitleyi de ilgilendiren başka bir konuda görüşlerimi dile getirirken daha dikkatli olmalıydım.