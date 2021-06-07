Ahmet Şık Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ne dedi? Ahmet Şık Türkiye Cumhuriyeti hakkında ne konuştu? Ahmet Şık gözaltına alındı mı?

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den milletvekili olduğu günden bu yana TBMM'de çıkardığı kavgalarla gündem olan, marjinal terör gruplarına verdiği destekle de tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, İstanbul Kadıköy'de dün provokatif eylemlerde bulundu.

Ahmet Şık gözaltına alındı mı?

27. dönem milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı resen soruşturma başlatıldı. Öte yandan Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Şık "Bu devlet katildir ve bu devleti yıkmamız gerekiyor" dedi. Türkiye düşmanı ve terör sempatizanı Ahmet Şık, HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'yla birlikte eylemlerin yasak olmasına polise zorluk çıkardı.

Ahmet Şık kimdir?

Türkiye düşmanı Ahmet Şık, 1970 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.Mesleğe, üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ve 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı. 24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Ahmet Şık daha sonra terör partisi HDP’den istifa ederek TİP’e geçti.