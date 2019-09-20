0553 313 94 23

Ahmet Şengün kimdir? Ahmet Şengün Emniyet Genel Müdür Yardımcısı mı oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararlarından sonra Ahmet Şengün kim olduğu merak edilmeye başlandı. Ahmet Şengün sırasıyla; Polis Akademisi Başkanlığı, T.B.M.M Koruma Daire Başkanlığı, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yapmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Şengün Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olmasından sonra Ahmet Şengün kimdir? Peki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Ahmet Şengün hangi görevlerde bulundu? İşte AHmet Şengün biyografisi.

20 Eylül 2019 Cuma 12:01
Ahmet Şengün kimdir? Ahmet Şengün Emniyet Genel Müdür Yardımcısı mı oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararlarından sonra Ahmet Şengün kim olduğu merak edilmeye başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Şengün Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olmasından sonra Ahmet Şengün kimdir? Peki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Ahmet Şengün hangi görevlerde bulundu? İşte Ahmet Şengün biyografisi.

Ahmet Şengün kimdir?

1966 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelen Şengün 1985 yılında Polis Kolejini, 1989 yılında Polis Akademisini bitirmiş, sonrasında İşletme ve Hukuk alanlarında yüksek lisans yaptı.

Sırasıyla; Polis Akademisi Başkanlığı, T.B.M.M Koruma Daire Başkanlığı, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yaptı. 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettikten sonra EGM Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevli iken, 15.03.2016 tarihli müşterek kararname ile Artvin İl Emniyet Müdürü olarak atanarak,  16.03.2016 tarihinde görevine başladı. Şengün, evli olup iki çocuk babasıdır. 

Emniyet müdürleri atama kararnamesi 20 Eylül 2019

Kararnameyle, aralarında Diyarbakır, Bursa, Mardin, Hakkari, Tunceli ve Şırnak’ın da bulunduğu 49 ilin Emniyet Müdürü değişti. Buna göre; Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Diyarbakır’a, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan Bursa’ya, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar Balıkesir’e, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Muğla’ya, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Manisa’ya, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya Mardin’e, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk Kayseri’ye, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep’e ve Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz Hatay’a atandı.

Kararnamede ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki bazı daire başkanlıklarında da değişikliğe gidildi. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik Personel Daire Başkanı, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural Kriminal Daire Başkanı, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Tolga Aliusta Koruma Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Ayşegül Özcan Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı olarak atandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:01
  1. Yalova
  2. Bartın
  3. Şırnak
  4. Kırıkkale
  5. Tunceli
  6. Trabzon
  7. Samsun
  8. Muğla
  9. Mardin
  10. Manisa
  11. Konya
  12. Kayseri
  13. İzmir
  14. İstanbul
  15. Hatay
  16. Hakkari
  17. Gaziantep
  18. Diyarbakır
  19. Çorum
  20. Bursa
  21. Balıkesir
  22. Artvin
  23. Ahmet Şengün kimdir?
  24. Ahmet Şengün Emniyet Genel Müdür Yardımcısı mı oldu?
  25. Emniyet müdürleri atama kararnamesi 20 Eylül 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ başvuruları nereye yapılıyor hangi bankaya TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
    1. TOKİ başvuruları nereye yapılıyor..
    2. Terör örgütü PKK'nın hedefinde onlar..
    3. AK Parti’yi suçlayan Davutoğlucu eski..
    4. Ayvacık'ta 48 kaçak göçmen yakalandı
    5. Güneş Sigorta da katılım sigortacılığı..
    6. Polis ile çatışmaya girmişlerdi!..
    7. Sukuk, Türk ve körfez yatırımcılarının..
    8. Yasa dışı bahisçilere operasyon : 55..
    9. Muğla'da göçmen botu battı! Kayıp..
    10. Dalak büyümesi nedir? Dalak büyümesi..
    11. Amerika Kübalı diplomatları kovuyor
    12. ASELSAN yaptı! Sınır nöbetine başlıyor
    13. Akrabasını uyurken tabancayla vurdu
    14. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde alınan toplu..
    15. İran'dan kritik uyarı! Gözümüzü..
    16. Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal..
    17. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doğacan..
    18. Katılım Emeklilik’ten gülümseten..
    19. Abdullah Avcı'yı kara kara düşündüren..
    20. Otobüsün bagajından çıkanları görünce..
    21. Görenler gözlerine inanamıyor.....
    22. Cumhurbaşkanlığından 'Kapalı Maraş'..
    23. Selami Hüner kimdir? Selami Hüner..
    24. Müslümanlığı seçen Hırvat Halime'nin..
    25. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah..
    26. Türkiye’nin En Organik Buluşması..
    27. Küçük kızın ölüm nedeni açıklandı:..
    28. Resul Holoğlu kimdir? Resul Holoğlu..
    29. Lemina'dan Fenerbaçe sözleri: Derbide..
    30. Korkutan manzara! Sokaklarda köpükler..
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    Amerika'dan Türkiye'ye tehdit: Kesinlikle sabrımız yok!
    Amerika'dan Türkiye'ye tehdit: Kesinlikle sabrımız yok!
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı