Ahmet Şengün kimdir? Ahmet Şengün Emniyet Genel Müdür Yardımcısı mı oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararlarından sonra Ahmet Şengün kim olduğu merak edilmeye başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Şengün Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olmasından sonra Ahmet Şengün kimdir? Peki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Ahmet Şengün hangi görevlerde bulundu? İşte Ahmet Şengün biyografisi.

Ahmet Şengün kimdir?

1966 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelen Şengün 1985 yılında Polis Kolejini, 1989 yılında Polis Akademisini bitirmiş, sonrasında İşletme ve Hukuk alanlarında yüksek lisans yaptı.

Sırasıyla; Polis Akademisi Başkanlığı, T.B.M.M Koruma Daire Başkanlığı, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yaptı. 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettikten sonra EGM Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevli iken, 15.03.2016 tarihli müşterek kararname ile Artvin İl Emniyet Müdürü olarak atanarak, 16.03.2016 tarihinde görevine başladı. Şengün, evli olup iki çocuk babasıdır.

Emniyet müdürleri atama kararnamesi 20 Eylül 2019

Kararnameyle, aralarında Diyarbakır, Bursa, Mardin, Hakkari, Tunceli ve Şırnak’ın da bulunduğu 49 ilin Emniyet Müdürü değişti. Buna göre; Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Diyarbakır’a, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan Bursa’ya, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar Balıkesir’e, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Muğla’ya, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Manisa’ya, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya Mardin’e, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk Kayseri’ye, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep’e ve Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz Hatay’a atandı.

Kararnamede ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki bazı daire başkanlıklarında da değişikliğe gidildi. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik Personel Daire Başkanı, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural Kriminal Daire Başkanı, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Tolga Aliusta Koruma Daire Başkanı, Polis Başmüfettişi Ayşegül Özcan Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı olarak atandı.