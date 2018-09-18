Ahmet Nuri Ekinci Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika atama. Başkan Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Nuri Ekici atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yardımcılığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına atama yaptı.

İşte 18/9/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname:

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Nuri EKİCİ'nin Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/182)

Kültür ve Turizm Bakanlığında Açık Bulunan Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına, Şennur ALDEMİR DOĞAN'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/183)