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Spor

Ahmet Nur Çebi’nin korona virüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:50:12 -
Ahmet Nur Çebi’nin korona virüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.


Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

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