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Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi kaç yaşında?

Beşiktaş yeni başkanını 20 Ekim'de seçecek. 20 Ekim'de gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklayan isimlerden biri de Ahmet Nur Çebi. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir?

10 Ekim 2019 Perşembe 16:48
Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi kaç yaşında?

Beşiktaş yeni başkanını 20 Ekim'de seçecek. 20 Ekim'de gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklayan isimlerden biri de Ahmet Nur Çebi. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir? 

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 13 Ekim'de gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması durumunda başkanlık seçimi 20 Ekim'de gerçekleştirilecek. Şimdiye kadar başkan adaylığı için Serdal Adalı, Hüsner Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal adaylığını resmi olarak açıkladı. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir?

Ahmet Nur Çebi kimdir?

Ahmet Nur Çebi, 1959 yılında Trabzon'da doğdu. Babası Yaşar Kaptan Çebi sanayici olduğu için aile 1964’te Karabük’e yerleşti. Çebi,1978 yılında TED Karabük koleji lisesinden mezun oldu. Ardından 1983 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden diplomasını aldı. Ahmet Nur Çebi eğitimine yurtdışında da devam etti.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Ahmet Nur Çebi’nin 3 çocuğu vardır.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 16:48
  1. Karabük
  2. Trabzon
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