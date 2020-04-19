Ahmet Maranki’den yeniakit.com.tr’ye bomba açıklama: Küçücük yaratık insanlara gusül almayı öğretti

Stratejist , yazar Prof. Dr. Ahmet Maranki, yeniakit.com.tr’nin Youtube kanalına koronavirüs gündemine ilişkin konuştu.

Maranki, "Bu insanların bağışıklığı neden düştü? Bu tebdirlerin yanında bağışıklığın önemi büyüktür. Sokağa çıkma yasağı olduğu gün bile ekmek, kola, makarna alındı. Bu millete bunları anlatmamız lazım. Bu millet pandemiden ne anlar? Domuz gribinde de benzer süreç yaşandı. Hastalık ve aşı yalanlandı. Millet gusül öğrendi, abdest öğrendi. Görüyorsunuz, genelevleri, barları ve pavyonları Allah'ın küçücük yaratığı kapattırdı" dedi.

İşte Maranki'nin açıklamalarından satırbaşları:

Bu ülkeye tavuğu, tuzu, ekmeği kaldırıp yerine margarin getirenlerden ve bu ülkeyi bu hale sokanlardan hesap sorulmalı. Moderatörlere, canlı yayınlara gerçekten kızıyorum.

Bundan sonra, sütü, peyniri kaynamadan kullanmayacağız. Kefir kullanılsın. Tavsiye ediyorum. Etler bozuldu. Eski köy ekmekleri yapmak gerek. Tuz kesinlikle kullanılmalı. Tuzu, suyla karıştır, ağzını çalkala. Burnuna tut. Faydası büyüktür.

'Hangi tuz yenilsin?' diye soruluyor. Kaya tuzu yenmez. Kristal tuz yiyeceksin. Samsunlu sayın Bakan Demircan‘ın aldığı bu kararlardan dolayı kendisini Allah'a havale ediyorum. Allah adildir.

İşte Bilim Kurulu çıkıp bağışıklığı düzeltecek. Sayın Sağlık Bakanımızdan çok ümitliyim.

Kara pirinç yiyeceğiz. Bulgur yemeliyiz ama bulgur bitti ülkede. Biz John'a, Hans'a geçit vermeyeceğiz. Tavuk cinayetini bu ülkeden kaldıracağız.