Ahmet Maranki öneriyor: Her sabah 1 tane yemek hafızayı geliştiriyor! Bomba tarifi bakın ne

Doktor Ahmet Maranki'den cevizin faydalarını bir araya getirdik. Maranki'ye göre her sabah birkaç adet ceviz yemek hafızayı geliştiriyor. Hafızanın diğer adı bellektir. Hafıza teknikleri ile geliştirilmesi mümkün olan insan belleği, sınırları belirsiz çok büyük bir depolama alanı. Doğrudan hafızaya etki ediyor: Beyindeki nöron sayısını arttırmak mümkün. Peki, cevizin vücuda diğer etkileri neler? Hafızanızı güçlendirerek unutkanlığı unutmanıza yardım edecek besinler listesi şok etti. Bu tarifi yazın...