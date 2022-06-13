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Kadın - Aile Ahmet Maranki boy uzatma kürü tarifi! Boy uzaması için ne yapmalı?
Kadın - Aile

Ahmet Maranki boy uzatma kürü tarifi! Boy uzaması için ne yapmalı?

Maranki, katıldığı bir programda kısa boylu çocuğu olan anne-babalar için boy uzatan karışım tarifi verdi. Ahmet Maranki’nin boy uzatan karışım tarifinde kullanılan malzemeleri yazının devamında bulabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 21:55:00 - 2022-06-13 22:09:24
Ahmet Maranki boy uzatma kürü tarifi! Boy uzaması için ne yapmalı?

Beslenme ve egzersiz gibi konularda yaşanan eksiklikler de, boy uzunluğunu doğrudan etkileyen faktörler arasındadır. Bu nedenle çocuğunuzun boyunun uzaması için doğru gıdalarla beslendiğinden ve gerekli egzersizleri yaptığından emin olmalısınız. Bu konuda birçok bitkisel tedavi uzmanı boy uzattığını belirttikleri çeşitli karışımlar öneriyor. Bu karışımlar aslında doğrudan boy uzatmaya yönelik olmasa da, vücudun normal değerlerine kavuşmasını ve böylece boyun doğal olarak uzamasını sağlayabiliyor. İşte boy uzatma kürleri dediğimiz bu karışımlardan bir tanesi

Bitkisel tedavi uzmanı Ahmet Maranki, televizyon ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarına konuk olmaya devam ediyor. Maranki, katıldığı bir programda kısa boylu çocuğu olan anne-babalar için boy uzatan karışım tarifi verdi. Ahmet Maranki’nin boy uzatan karışım tarifinde kullanılan malzemeleri yazının devamında bulabilirsiniz.

Ahmet Maranki Boy Uzatan Karışım

Malzemeler:

  • 100 gr. keçiboynuzu tozu
  • 50 gr. çemenotu tohumu
  • 100 gr. üzüm çekirdeği tozu
  • 50 gr. keten tohumu yağı
  • 3-4 adet karanfil
  • 50 gr. ginseng
  • 100 gr. esmer buğday unu
  • 100 gr. polen
  • 1 kg. kestane balı

Ahmet Maranki şöyle diyor:

“Malzemelerin hepsini derin bir kaba koyup, macun haline gelene kadar karıştırıyoruz. Elde edilen macunu, çocuklarınıza sabah akşam birer tatlı kaşığı yedirdiğinizde, vücuttaki mikropları yok ediyor ve vücudun mineral ve vitamin eksikliğini tamamlıyor. Bu sayede kemik gelişimi ve boy uzaması açısından beden normale dönüyor ve boy uzaması başlıyor.”

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