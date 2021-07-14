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Biyografi Ahmet Kurtuluş kimdir? Ahmet Kurtuluş ne zaman öldü? Ahmet Kurtuluş neden öldü?
Biyografi

Ahmet Kurtuluş kimdir? Ahmet Kurtuluş ne zaman öldü? Ahmet Kurtuluş neden öldü?

Ahmet Kurtuluş kimdir? sorusu sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yerini almasıyla birlikte merak ediliyor oldu. AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısı görevini de yapan Ahmet Kurtuluş, organize suç örgütü" davasında yargılanıyordu. Peki Ahmet Kurtuluş ne zaman öldü? Ahmet Kurtuluş neden öldü?

Yeniakit Publisher
2021-07-14 15:59:00 - 2021-07-14 16:00:56
Ahmet Kurtuluş kimdir? Ahmet Kurtuluş ne zaman öldü? Ahmet Kurtuluş neden öldü?

Ahmet Kurtuluş neden gündemde? Ahmet Kurtuluş kimdir? Ahmet Kurtuluş, AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısıdır ve iş insanıdır. Kurtuluş, FETÖ borsası kurmak suçlamasıyla ev hapsinde tutuluyordu. Ahmet Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "organize suç örgütü" davasında firari sanık suç örgüt lideri Serkan Kurtuluş ile 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu.

Ahmet Kurtuluş'un kaç yaşında olduğu bilinmemektedir. AK Parti İzmir eski İl Başkan Ahmet Kurtuluş, İzmir’in Narlıdere ilçesinde ev hapsinde tutulduğu sırada evine polis kılığında giren kişi tarafından 30 Mayıs 2019 tarihinde öldürülmüştü. Kurtuluş,  evine polis kıyafeti giyerek giren Yener Toğa'nın silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

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