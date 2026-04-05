Gazze’ye 100 Gemilik Dev Filo Yolda! Marsilya’dan ablukayı kırmak için yola çıktılar!

Cumartesi günü Marsilya Eski Limanı’nda toplanan binlerce kişi, limandan ayrılan tekneleri dualar ve "Gazze, Marsilya seninle" sloganlarıyla uğurladı. Çoğu yelkenlilerden oluşan yaklaşık 20 Fransız teknesi, bölgeye insani yardım ulaştırmayı ve dünyanın sustuğu bu zulmü denizden delmeyi hedefliyor.

Gazze’ye 100 Gemilik Dev Filo Yolda

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre, Marsilya’dan ayrılan grup, dünya genelinden katılan yaklaşık 100 gemilik devasa bir filonun parçası olacak. Planlanan rota ise şöyle:

12 Nisan: Filonun ana gövdesi Barselona’dan hareket edecek.

Nisan Ortası: Gemiler Güney İtalya'da stratejik bir eğitim sürecinden geçecek.

20 Nisan: Hedef; ambargoyu kırarak Gazze kıyılarına ulaşmak.

Girişime katılan aktivistler, uluslararası kamuoyunun göz yumduğu Filistin meselesini yeniden dünya gündemine taşımayı ve işgal rejiminin yardım koridorlarını tıkamasına karşı fiili bir duruş sergilemeyi amaçlıyor.

Siyonist Zulmü ve Uluslararası Sessizlik

Gazze Şeridi, 2007 yılından bu yana işgal rejiminin ağır ablukası altında hayatta kalmaya çalışıyor. Özellikle 7 Ekim 2023’ten sonra iyice sıkılaştırılan bu kuşatma, sivil halkın temel gıda, ilaç ve barınma ihtiyaçlarına erişimini tamamen engellemiş durumda.

Hatırlanacağı üzere işgal rejimi, 2025 yılında da benzer bir amaçla yola çıkan 50 gemilik özgürlük filosuna uluslararası hukuku çiğneyerek müdahale etmiş, aktivistleri gözaltına alarak sınır dışı etmişti. Uluslararası Af Örgütü'nün "yasa dışı" olarak nitelediği bu korsanvari müdahalelere rağmen, "Küresel Direniş Filosu" bu yıl daha kararlı bir şekilde Gazze’nin çığlığı olmaya devam ediyor.