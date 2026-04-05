Türkiye yenilgisi çok ağır gelmişti: 3 kez kalbi duran Lucescu tekrar yoğun bakıma kaldırıldı
Türkiye'ye yenildikleri maçın ardından duran kalbi 3 kez çalıştırılarak hayata döndürülen Romanya Milli Takımının Teknik Direktörü Mircea Lucescu, tedavi gördüğü hastanede yeniden yoğun bakıma alındı.
Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle durumunun kötüleştiği ve yeniden yoğun bakım ünitesine sevk edildiği açıklandı.
Lucescu, Dünya Kupası elemelerinde Türkiye’ye yenildikten sonra fenalaşarak Bükreş Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve 3 kez duran kalbi yeniden çalıştırılmıştı. Bu tarihten beri hastanede tedavi gören Rumen teknik direktörün durumunun stabil olduğu belirtilmişti.