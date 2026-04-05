Küba’nın Karanlığına Türk Işığı: "Belgin Sultan" Havana’da Devreye Alındı!

ABD’nin Venezuela bağlantılı operasyonları ve petrol sevkiyatlarına yönelik sıkılaştırdığı ambargolar, Küba’da enerji krizini felaket boyutuna taşıdı.

Ambargo Kıskacındaki Küba’ya Milli Destek

Ulusal şebekenin kısa sürede ikinci kez tamamen çökmesi ve yaklaşık 10 milyon kişinin elektriksiz kalması üzerine Küba yönetimi, hızlı ve etkin çözüm sunan Türk yüzer santral modelini devreye soktu. Havana Limanı’na demirleyen Belgin Sultan, eskiyen ve yakıt tedariki sorunu yaşayan ada altyapısına can suyu olacak.

Hızlı Kurulum, Kesintisiz Enerji

Enerji açığını kapatmak amacıyla tercih edilen Karpowership filosu, gemi üzerine kurulu yüksek teknolojili santrallerden oluşuyor. LNG, doğalgaz ve sıvı yakıtla çalışabilen bu yüzer santraller, karadaki tesislerin aksine çok hızlı bir şekilde sisteme entegre edilebildiği için kriz bölgelerinde hayati rol oynuyor. Belgin Sultan’ın devreye girmesiyle birlikte, başkent Havana ve çevresindeki kronik elektrik kesintilerinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Rusya’dan Petrol, Türkiye’den Teknoloji

Küba, enerji arzını dengelemek için çok yönlü bir strateji izliyor. Bir yandan Türkiye’nin yüzer santral teknolojisinden yararlanan ada yönetimi, diğer yandan Rusya’dan gelen yakıt desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Mart ayında Rusya’dan gelen 700 bin varillik ham petrol sevkiyatının ardından, ikinci bir geminin de yolda olduğu bildirildi.

ABD’nin tüm engelleme çabalarına ve lojistik baskılarına rağmen, Türkiye’nin sağladığı bu teknolojik destek, Küba halkının enerjiye erişimi noktasında stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.