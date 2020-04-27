Ahmet Kural'dan Fahrettin Koca açıklaması: Süreci çok iyi yönetti

Oyuncu Ahmet Kural, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına ilişkin etkileriyle ilgili olarak Sabah'tan Tuba Kalçık'ın sorularını cevapladı.

Kural, "Salgın Amerika ve Avrupa'daki sağlık sistemindeki aksaklıkları da daha yakından görmemizi sağladı. Ülkemizin sağlık alanındaki çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi.

"Sağlık Bakanımızın süreci çok iyi yönettiğini düşünüyorum"

Aslına bakarsanız dünya bu tip bir salgına hazırlıksız yakalandı. Ülkeler, olabildiğince hızlı tedbirler almaya çalıştı. Duyduğum kadarıyla, özellikle sağlık hizmetinin özel ve ücretli verildiği ülkelerde insanlar için sağlık hizmetine erişmek her anlamda zorlaşmış. Yoğun bakım üniteleri ve solunum cihazları darboğaza girmiş. Bu salgının hızlı yayılmasının bir etkisi olarak eğer sosyal izolasyonu sağlayamazsanız, hastanelerin yükü bir anda artıyor. Gelişmiş Avrupa ülkeleri bile sağlık sisteminin çökme riski ile karşı karşıya kaldı. Virüs, gelişmişlik dinlemiyor. Virüsün yayılım hızı bütün sağlık sistemlerini etkiliyor. Burada bizim ülkemizin avantajı, sağlık hizmetinin ücretsiz olması... Alınan tedbirlerin de sağlık sisteminde bir yük oluşturmamış olmasının olumlu etkisini görüyoruz. Tabii bu konuyu da bilim insanlarının değerlendirmesi daha doğru olur yine de. Ama millet olarak, bizde dayanışma daha fazla...

Son günlerde gördük, şirketlerimiz ortak bir şekilde solunum cihazı ürettiler. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın, gerek Bilim Kurulu ile yürüttüğü çalışmalar, gerekse bilgilendirme aşamalarında süreci çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Ayrıca bizim doktorlarımız, hocalarımız ve sağlık çalışanlarımız daha yürekten ve sistemli mücadele ediyorlar.