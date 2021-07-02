Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu.

Karar bozuldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, "Hakaret" ve "Tehdit" suçları yönünden bozdu. Üst mahkeme, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozdu.

Ceza istendi

Yapılan ilk duruşmada savcı mütalaa vermişti. Mütalaada,taraflar arasında tartışma yaşandığı, sanığın alınan rapora göre basit tıbbi müdahale ile yaraladığı. Ayrıca küfürlerde bulunduğu, "Seni Öldürürüm" tehdidinde bulunduğu ve sanığın üzerine atılı suçlamaları reddettiğini, tanığın "Ahmet evde bir kızı dövüyor" mesajı üzerine sanığın üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmakta. Sanığın üzerine atılı suçlamalardan 1 yük 5 aydan 5 yıla kadar ceza almasını talep edilmişti.

Son tanık dinlendi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yargılama devam etti. Tarafların avukatları katılım sağladı. Tanık olan Ç.Y., mahkeme huzurunda ifadesini verdi. Ç.Y., 'Biz arkadaşımın evindeydik. Gece 03.00-04.00 sularında cam kenarında sohbet ediyorduk. Yandaki evden sesler gelmeye başladı Ahmet Kural'ın orada oturduğunu biliyorduk. Ahmet Kural bağırmaya başladı. 'Seni öldüreceğim, dayak istiyorsun sen' diyordu. Başta polisi aramayı düşündük ama korktuk. Arkadaşım, bir arkadaşına 'Ahmet Kural evde bi kadını çok kötü dövüyor polisi arasak mı?' diye mesaj atmış. Olayı magazinde gördükten sonra vicdan azabı çektik.' Diyerek ifadesine son verdi.

Ertelendi

Ahmet Kural'ın avukatları olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddederken Ahmet Kural'ın duruşmalardan bağışık tutulmasına, tanık beyanlarına karşı savunulma yapılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.