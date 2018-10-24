Ahmet Keser'in davası ertelendi

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında TSK’nın sivil hassasiyetini anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanan sunucu Ahmet Keser, hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ahmet Keser ile avukatı Ali Pacci katıldı.

Hakim, müşteki eski milletvekili Eren Erdem'in avukatının davaya katılma talebinin reddine yapılan itirazın da Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmediğini belirtti.

Duruşmada savunma yapan Ahmet Keser, PKK ve diğer terör örgütlerinin sosyal medya hesaplarında, Zeytindalı Harekatı esnasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrin'de sivil katledecek şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını, manipülasyonlar yapıldığını söyledi.

Keser, terör örgütü PKK'nın arkasındaki güçlerin TSK'nın gücünü bildiği için böyle şeyler yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

“Cımbızla alınmıştır”

"Fransa açıklama yaptı, 'Sivillere dikkat' dedi. Bizim başarılı olmamız karşısında dış güçler de algı operasyonlarına katılmıştır. Özellikle bu Kürt kardeşlerimizi ayaklandırma planıdır. Devamında 'TSK Afrin'de bataklığa gömülse de AK Parti gitse de kurtulsak' diyen çevreler manipülasyona ortak oldular. Benim derdim sadece operasyonun başarılı olması. ABD'nin desteklediği teröristleri öldürmek amacıyla gittiğini belirtmek istemiştim. Türkiye'de böyle bir toplum yapısı vardı. Ben de bunun karşılığında haber bülteninde bazı sözler sarf ettim. Yayında, 'TSK neden sivil katletmek için Afrin'e kadar gitsin. Amacı sivil öldürmek olan TSK istese Edirne'de de var, buradan Van'a kadar da var.' dedim. İddianamede geçen cümleler, söylediklerimden cımbızla alınmıştır. Ben linç edildim."

“Sözlerimi somutlaştırdılar”

Bütün samimiyetiyle ülkenin birbirine girmemesi için canla başla çabaladığını ve derdinin bu olduğunu savunan Keser, "Diyorum ki, Nişantaşı, Cihangir, Etiler soyut bir kavramdır. Ama bugün beni buraya getirenler bunu somutlaştırdılar. Ben somut olarak bir yer belli etmedim. Nitekim bu ifademin ardından özne olarak TSK belirttiğim bölgelerde bir kıyım yaptı mı? Hayır. Asıl sosyal medya hesaplarında bu suçu işliyorlar. Ben bu suçun işlenmesine mani olmaya çalışırken de bu suça maruz kaldım. Ben bu suçu kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Hiçbir suç duyurusu sonuca ulaşmadı

Keser'in avukat Ali Pacci de, farklı farklı şikayetçiler kullanıp müvekkilinin yayınlarının incelenerek ne çıkartılabileceğinin araştırıldığını, bu dava dışında müvekkili hakkındaki hiçbir suç duyurusunun sonuca ulaşmadığını söyledi.

Eren Erdem terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklu!

Delilleri gelecek celse sunmak üzere süre isteyen Pacci, "Eren Erdem ironik biçimde terör örgütü propagandası yapmak suçundan halen tutukludur. Müvekkilimin eyleminde suçun unsuları oluşmamaktadır." dedi.

“Beraatımı istiyorum”

Program sırasında söylediklerine dair soruşturma sırasında hazırlanan bilirkişi raporuna ilişkin söz verilen Keser, "Çözüm birebir yayına uygundur. Ancak bu program sabahları 3.5 saat boyunca yayın yapan bir programdır. Bu yayının öncesi ve sonrası dinlenildiğinde suçun unsurlarının oluşmayacağı açıktır. Beraatımı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Keser’ avukatına gelecek celseye kadar savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ahmet Keser'in Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeleri üzerine, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı ile eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyor.

Sanığın ifadelerinin halk arasında kin ve nefret oluşmasına sebebiyet verebileceği ve halkı galeyana getirebileceği aktarılan iddianamede, söz konusu programda sarf edilen sözlerle düşünce açıklama, bilgi verme ve eleştiri sınırlarının aşıldığı vurgulanıyor.

İddianamede bu kapsamda şüpheli Keser'in "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.