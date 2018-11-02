Ahmet Kekeç'ten Mansur Yavaş'a soru tavsiyesi: M. Kemal'e 'Kefere Kemal' diyen Bekaroğlu mu öz evlat?

Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, bugünkü köşe yazısında, CHP'nin 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

Yavaş'ın MHP'li ve milliyetçi olduğunu bir kenara bırakarak her partiye göz kırptığını belirten Kekeç, 2014'te CHP'nin adayı olarak seçimleri kaybetmesine rağmen 'her teklifin üzerine balıklama atladığını' yazdı.

Kekeç, yazısında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın 2019'da yapılacak yerel seçimlerdeki adaylara ilişkin yaptığı, 'CHP’nin yola öz evlatlarıyla' devam edeceği şeklindeki açıklaması üzerinden CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun M. Kemal ile ilgili sözlerini gündeme getirdi.

"'Kefere Kemal' diyen Bekaroğlu mu öz evlat?"

Kekeç, Mansur Yavaş'a, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerine karşılık CHP yönetimine, 'M.Kemal'e 'Kefere Kemal' diyen Mehmet Bekaroğlu'nun mu partinin öz evladı olduğunu' sormasını tavsiye etti.

Kekeç yazısında şu ifadeleri kullandı:

Mansur Yavaş bekleyedursun, muhtemel teklif sahiplerinden en ciddi olanından, yani CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan bir açıklama geldi. Zımnen, “Mansur Yavaş’ı düşünmediklerini” söyledi.

Bundan sonra yola “CHP’nin öz evlatlarıyla” devam edeceklermiş.

Ben Mansur Yavaş’ın yerinde olsam, kırılırdım.

Hatta yıkılırdım.

Sonra da şunu sorardım: “Beni Ankara’dan belediye başkanı adayı ilan ettiniz, üvey evlat muamelesi yapmadınız... Şimdi ben değil de, Mustafa Kemal’e ‘Kefere Kemal’ demiş Mehmet Bekaroğlu mu partinizin öz evladı oluyor?”

Bunu sorardım ve haklı çıkardım.