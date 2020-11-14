Ahmet Kekeç neden hayatını kaybetti? Ahmet Kekeç kimdir?

Ahmet Kekeç kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte Ahmet Kekeç'in hayatıyla ilgili bilgiler

Ahmet Kekeç neden hayatını kaybetti?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve yoğun bakımda olan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'ten acı haber geldi. Gazeteci-Yazar Kekeç, bugün hayata gözlerini yumdu. Ahmet Kekeç'in cenaze programı belli oldu. Usta kalem pazartesi günü Eyüp Sultan Camii'nden uğurlanacak.

Daha önce SABAH'a konuşan Mehmet Hakan Kekeç, babasının durumunun Pazar gününden beri ciddiyetini koruduğunu belirterek, "İhtiyaç olan dua.. Alimlerin alimi Allah'ın ilmi tıptan büyüktür. Dua bekliyoruz. Ailesi olarak biz karantinadayız" demişti.

Gazeteci Kekeç, son yazısını 27 Ekim tarihinde kaleme almıştı.

Acı haberi oğlu duyurdu

Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç Twitter hesabından yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı. Kekeç'in paylaşımında şuı ifadeler yer aldı:

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.