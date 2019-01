Ahmet Hamdi Tanpınar, 57 yıl önce bugün hayatını kaybetti

yeniakit.com.tr

24 Haziran 1901 yılında İstanbul'da doğan Türk edebiyatının büyük ismi Ahmet Hamdi Tanpınar, 24 Ocak 1962 yılında, doğduğu şehirde hayata gözlerini kapadı.

Roman, öykü ve şiirleri, Türk Edebiyatının en büyük eserleri arasında gösterilen Tanpınar, Darülfünun-ı Osmani Edebiyat Fakültesi'nden 1923'te mezun oldu.

Erzurum, Konya ve Ankara'daki liselerde öğretmenlik yapan Tanpınar, Gazi Terbiye Enstitüsü'nde edebiyat dersleri verdi. 1933'ten sonra İstanbul'da Kadıköy Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı.

Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat tarihi ve estetik dersleri de veren Tanpınar, 1939'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Türk Edebiyatı Kürsüsü profesörlüğüne getirildi.

Bir dönem milletvekilliği, daha sonra milli eğitim müfettişliği görevlerinde bulunan Tanpınar, 1949'da döndüğü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yaparken hayatını kaybetti.

Doğu ile Batı'yı kendi gerçekleri içerisinde kavrayan bir dikkat ustası

Şaheseri olarak kabul edilen romanı Huzur'da, Doğu ile Batı arasındaki ezeli çatışmayı, engin dehası ve sanatkârane üslubuyla bir tablo gibi zihinlere nakşeden büyük edebiyatçı, deneme türündeki büyük eseri Beş Şehir'de, bu toprakların medeniyetlere ev sahipliği yapan zengin kültür mirasını gözler önüne serdi.

Birbirinden lezzetli öyküleriyle okuyanlara Türkçe bildiğine şükrettiren yazar, çalışmalarıyla Türk Edebiyatı tarihine de ışık tuttu.

Çalkantılı hayatında birbirinden kıymetli eserler veren Tanpınar, sosyal ve kültürel meselelerde de toplumu aydınlattı.

'İnsan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur'

Tamamlayamadığı Mahur Beste adlı romanında, "Cahilsin; okur, öğrenirsin. Gerisin; ilerlersin. Adam yok; yetiştirirsin, günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok; kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur." diyen Tanpınar, Doğu ve Batı'yı anlama adına kafa yoran her Türk'ün yıllardır başucu kitabı olan Huzur'da, "Kendimizi sevmiyoruz. Kafamız bir yığın mukayeselerle dolu; Dede’yi, Wagner olmadığı için, Yunus’u, Verlaine, Bâki’yi, Goethe ve Gide yapamadığımız için beğenmiyoruz. Uçsuz bucaksız Asya’nın o kadar zenginliği içinde, dünyanın en iyi giyinmiş milleti olduğumuz halde çırçıplak yaşıyoruz. Coğrafya, kültür, her şey bizden bir yeni terkip bekliyor; biz misyonlarımızın farkında değiliz. Başka milletlerin tecrübesini yaşamağa çalışıyoruz" ifadeleriyle, kadim mirasımıza nasıl acımasızca sırt döndüğümüzü büyük bir cesaretle anlatıyor.